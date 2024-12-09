Происшествия 09.12.2024 в 09:25

Глава Бурятии поручил разобраться в школьной драке

За буллинг должны отвечать директор и классные руководители, заявил Алексей Цыденов
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии поручил разобраться в школьной драке
Школьник потерял сознание после удара ремнем/ Фото: скриншот видео ТК «Весь Улан-Удэ»
Глава Бурятии поручил министру образования, мэру Улан-Удэ и Уполномоченному по правам человека разобраться в ситуации с дракой в школе №19, в результате которой ученик потерял сознание. Видео происшествия ранее появилось в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ». Сообщается, что школьники дрались ремнями, нанося удары по голове. Один из ударов пришелся по затылку ученика, после чего парень закричал и потерял сознание.

Как уточнил глава Бурятии, контролировать детальное рассмотрение ситуации и привлечение виновных будет недавно назначенный зампред по безопасности Вячеслав Сухоруков.

«За случаи буллинга должны отвечать директор школы и классные руководители как пострадавших детей, так и нападавших детей. Учителя не могут это не видеть. Нельзя допускать равнодушное отношение к проявлениям насилия детей друг к другу, травли, агрессии», - заявил Алексей Цыденов.

К проверке происшествия уже подключилась Уполномоченный по правам ребенка Наталья Ганькина. Сегодня она выехала в школу, где произошло ЧП.

«Нужно понять, с чего и когда все началось. У любого агрессивного поведения всегда есть источник. Много вопросов не только о причинах поведения подростков, но и в целом – о взаимоотношениях в детском коллективе, работе педагогического коллектива школы, воспитании в семьях. Необходимы срочные меры и большая коллективная работа специалистов в этом образовательном учреждении», - прокомментировала ситуацию Наталья Ганькина.

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