В Улан-Удэ таксист потерял 700 тысяч рублей

10 декабря в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 35-летнего водителя такси. Как рассказали в МВД Бурятии, 4 декабря ему позвонила знакомая и обратилась с просьбой о помощи в «выводе» якобы заработанного на инвестировании миллиона рублей. Она объяснила, что её банковская карта имеет лимит в размере 100 тысяч рублей, что недостаточно для получения такой крупной суммы.Мужчина согласился помочь и вместе с приятельницей в мессенджере связался с «инвестиционным менеджером», который должен был проконсультировать их по процедуре «вывода» средств.Лже-консультант сообщил: для перевода «прибыли» с инвестиционного счета на карту женщины необходимо зайти в мобильное банковское приложение в специальный раздел по «выводу» денег и выполнить ряд операций. Это и сделал таксист.Результатом выполнения указаний стали два одобренных онлайн-кредита и кредитная карта на общую сумму около 700 тысяч рублей. Средства займов были перечислены на карту знакомой, якобы, для внесения взноса с целью «вывода заработка».Так улан-удэнец потерял около 700 тысяч рублей, в то время как его приятельница лишилась более 90 тысяч рублей. Обман вскрылся, когда аферист сообщил женщине, что перевод не прошёл, и попросил найти ещё одного «поручителя».