Происшествия 13.12.2024 в 14:19

Больного жителя Бурятии обокрали дважды

Одним из похитителей имущества оказался тот, кто должен был его сторожить
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Текст: Андрей Константинов
Больного жителя Бурятии обокрали дважды
Фото: архив «Номер один»
9 декабря в полицию с заявлением о краже обратилась 41-летняя жительница Гусиноозерска. Женщина сообщила, что из гаража её дедушки, который лечится в больнице, похищено имущество: машина «УАЗ», автомобильный двигатель и две плиты — электрическая и газовая. Предварительный ущерб составил около 50 тысяч рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к краже 51-летнего местного жителя. Гражданин по просьбе родственников потерпевшего с августа присматривал за домом и топил в нём печь, имея доступ ко всем постройкам. В декабре, увидев, что кто-то взломал гаражи угнал оттуда автомобиль, он решил «под шумок» совершить кражу — похитил из помещения двигатель от машины и металлолом со двора и сдал их в пункт приема металла. Для этого он попросил помощи в транспортировке ничего не подозревавшего знакомого и в результате выручил 10 тысяч рублей, которые потратил на свои нужды», - рассказали в МВД Бурятии.

Как отметили в полиции, задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные преступления и в марте освободился из колонии. Мужчина нигде не работает.

Розыск злоумышленников, похитивших остальное имущество, включая автомобиль пенсионера, сейчас продолжаются.
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