Происшествия 17.12.2024 в 10:21

В Бурятии с ТГК-14 взыскали экологический ущерб

Компания складировала золошлаковые отходы в переполненном карьере на территории пос. Восточный
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии с ТГК-14 взыскали экологический ущерб

В Бурятии с ПАО «ТГК-14» взыскали экологический ущерб. Компания складировала золошлаковые отходы в переполненном карьере на территории пос. Восточный, что приводило к загрязнению соседних участков, и создало экологическую опасность для местных жителей.

Жители пос. Восточный были вынуждены обратиться в прокуратуру.

- Было установлено, что ТГК-14 вопреки условиям договора аренды земельного участка не осуществляла мероприятия по его рекультивации, продолжала складирование золошлаковых отходов при заполненности карьера, концентрация загрязняющих веществ (нефтепродуктов, меди, никеля, хрома и ртути) в пробах почв смежного участка была превышена, - сообщили в прокуратуре Железнодорожного района.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с исками о прекращении выгрузки золошлаковых отходов на земельный участок, проведении его рекультивации, взыскании ущерба, причиненного загрязнением почв.   

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Решения суда вступили в законную силу, с юридического лица взыскан экологический ущерб в размере 2,5 млн. рублей.

Рекультивация земельного участка до 1 июля 2025 г. находится на контроле прокуратуры района.

 

Фото: Номер один

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