В Улан-Удэ покупатель снегохода лишился миллиона рублей

16 декабря в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 42-летний горожанин. Мужчина потерял свыше миллиона рублей, пытаясь купить снегоход.Как рассказали в МВД Бурятии, улан-удэнец нашел объявление о продаже снегохода стоимостью 1,1 млн рублей на автомобильном интернет-портале. Предложение его заинтересовало, и мужчина связался с продавцом.Стороны обсудили условия сделки, в частности, что снегоход покупатель заберёт до 20 декабря. Чтобы объявление было снято с сайта, потерпевший предложил, а затем внёс предоплату в размере 50 тысяч рублей.Спустя несколько дней продавец сообщил: ему срочно нужны деньги. Якобы, он собирается вернуть залог и продать технику другому человеку. Однако заявитель, не желая упускать представленную возможность, решил оплатить товар. Частями он перевел на абонентский номер 1 050 000 рублей.Как отметили в МВД, оплату горожанин внес только после того, как продавец увез снегоход в транспортную компанию и подтвердил факт разгрузки техники видеокадрами.На следующий день мужчина решил проверить, на какой стадии находится отправка товара и позвонил в транспортную организацию. В ответ он услышал, что подобный заказ не оформлялся и снегоход никто не привозил. Номер лже-продавца к тому времени уже был недоступен.