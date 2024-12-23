Происшествия 23.12.2024 в 13:33

В Улан-Удэ в квартире загорелась новогодняя елка

Пострадала семья, которая готовилась к празднику
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ в квартире загорелась новогодняя елка

В Улан-Удэ, в одном из многоквартирных домов произошел бытовой пожар - внезапно загорелась установленная искусственная елка. Она уже была наряжена, в т. ч. украшена гирляндами. Как отметил Валерий Вильдавский, председатель комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации г. Улан-Удэ, произошло, очевидно, короткое замыкание.

- На сегодняшний день назначена пожарно-химическая экспертиза, чтобы установить причину возникновения возгорания. Предварительно, это короткое замыкание. Ель находилась рядом с искусственной системой отопления, - сказал он.

В результате пострадали три человека. Двое взрослых и один ребенок отравились угарным газом.

 

Фото: Номер один

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