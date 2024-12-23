В Улан-Удэ в квартире загорелась новогодняя елка

В Улан-Удэ, в одном из многоквартирных домов произошел бытовой пожар - внезапно загорелась установленная искусственная елка. Она уже была наряжена, в т. ч. украшена гирляндами. Как отметил Валерий Вильдавский, председатель комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации г. Улан-Удэ, произошло, очевидно, короткое замыкание.

- На сегодняшний день назначена пожарно-химическая экспертиза, чтобы установить причину возникновения возгорания. Предварительно, это короткое замыкание. Ель находилась рядом с искусственной системой отопления, - сказал он.

В результате пострадали три человека. Двое взрослых и один ребенок отравились угарным газом.

Фото: Номер один