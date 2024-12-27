Пассажир легковушки погиб в ДТП на трассе в Бурятии

ДТП с погибшим и пострадавшим случилось вчера вечером на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в нескольких километрах от Выдрино на мосту через реку Осиновка 38-летний водитель автомобиля «Тойота Раш» не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего отлетел на грузовик «Вольво». В результате аварии водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован, его 36-летний пассажир скончался на месте.