Происшествия 27.12.2024 в 09:16
Пассажир легковушки погиб в ДТП на трассе в Бурятии
Водитель «Тойоты» залетел под фуру
Текст: Андрей Константинов
ДТП с погибшим и пострадавшим случилось вчера вечером на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в нескольких километрах от Выдрино на мосту через реку Осиновка 38-летний водитель автомобиля «Тойота Раш» не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего отлетел на грузовик «Вольво». В результате аварии водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован, его 36-летний пассажир скончался на месте.
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