В Улан-Удэ подростки жестоко избили советника мэра

Происшествие с участием советника мэра случилось в Улан-Удэ сразу после наступления нового года. По данным «Номер один», чиновника жестоко избили в половине первого ночи 1 января возле одного из домов на улице Цыбикова. Мужчина стал жертвой трех агрессивных подростков. После избиения они скрылись, а советник попал в больницу с тяжелыми травмами.Известно, что нападавшие задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследованием дела сейчас занимается Следственный комитет Бурятии.