Происшествия 09.01.2025 в 11:52

В Улан-Удэ подростки жестоко избили советника мэра

Мужчина получил тяжелые травмы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ подростки жестоко избили советника мэра
Фото: pixabay.com
Происшествие с участием советника мэра случилось в Улан-Удэ сразу после наступления нового года. По данным «Номер один», чиновника жестоко избили в половине первого ночи 1 января возле одного из домов на улице Цыбикова. Мужчина стал жертвой трех агрессивных подростков. После избиения они скрылись, а советник попал в больницу с тяжелыми травмами.

Известно, что нападавшие задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследованием дела сейчас занимается Следственный комитет Бурятии.
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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 января

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