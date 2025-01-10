Происшествия 10.01.2025 в 11:50

У 25-летнего жителя Бурятии за нетрезвое вождение забрали автомобиль

Также его лишили прав и назначили 250 часов обязательных работ
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Текст: Служба информации "Номер один"
У 25-летнего жителя Бурятии за нетрезвое вождение забрали автомобиль

У 25-летнего жителя Бурятии на нетрезвое вождение забрали автомобиль. Также его лишили прав и назначили 250 часов обязательных работ. Его признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

- Мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ. В июне 2024 года он, управляя автомобилем «Тойота Калдина», был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. На их требование пройти медицинское обследование он вновь отказался, что в силу закона расценивается как управление транспортным средством в состоянии опьянения, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ назначил виновному наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Автомобиль был конфискован в доход государства.

 

Фото: loon.site

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