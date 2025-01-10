Происшествия 10.01.2025 в 15:22

76-летнего мужчину в Иволгинском районе нашли без признаков жизни

Спасатели обнаружили его в закрытой квартире
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Текст: Служба информации "Номер один"
76-летнего мужчину в Иволгинском районе нашли без признаков жизни

76-летнего мужчину в Иволгинском районе нашли без признаков жизни. Спасатели обнаружили его в запертой квартире.

Днём, 10 января, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что пожилой мужчина 1949 года рождения, проживающий в селе Иволгинск, не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь родственникам.

- Незамедлительно на место происшествия выехало два спасателя. Прибыв на место, спасатели БРПСС, в присутствии сотрудников полиции, используя альпинистское снаряжение, спустились с крыши на балкон пятого этажа. С помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели вскрыли балконную дверь и обеспечили доступ для сотрудников скорой медицинской помощи. В квартире было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Спасатели призывают быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям, знакомым, особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности людям.

Также напоминаем, что за помощью можно обратиться по номеру единой службы спасения «112».

 

Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

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с 8 по 14 января

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