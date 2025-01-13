Крупная железнодорожная авария произошла на БАМе в Бурятии

Крупная авария произошла сегодня ночью на станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии. Там сошли с рельсов 22 порожних вагонов грузового поезда. Пострадавших в результате происшествия нет.





Как сообщает «Муя-инфо.24/7», в результате происшествия повреждены порядка 250 метров железнодорожного полотна и 100 метров контактной сети. На восстановление движения поездов, ориентировочно, потребуется сутки. На месте сейчас работает аварийно-восстановительный поезд.





Из-за аварии задержано движение пассажирских и грузовых поездов. Так, поезд №98 Кисловодск - Тында возвращен на станцию Северобайкальск, где пассажирам будет предоставлено питание. Также ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри - Новосибирск.





По факту аварии следователи Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).





«Следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», - сообщили в следственном ведомстве.





Проверку происшествия также проводит Байкальская транспортная прокуратура.





Фото: транспортная прокуратура, СК на транспорте