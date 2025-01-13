Происшествия 13.01.2025 в 09:33
Крупная железнодорожная авария произошла на БАМе в Бурятии
В результате схода вагонов повреждено порядка 250 метров полотна
Текст: Андрей Константинов
Крупная авария произошла сегодня ночью на станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии. Там сошли с рельсов 22 порожних вагонов грузового поезда. Пострадавших в результате происшествия нет.
Как сообщает «Муя-инфо.24/7», в результате происшествия повреждены порядка 250 метров железнодорожного полотна и 100 метров контактной сети. На восстановление движения поездов, ориентировочно, потребуется сутки. На месте сейчас работает аварийно-восстановительный поезд.
Из-за аварии задержано движение пассажирских и грузовых поездов. Так, поезд №98 Кисловодск - Тында возвращен на станцию Северобайкальск, где пассажирам будет предоставлено питание. Также ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри - Новосибирск.
По факту аварии следователи Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
«Следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», - сообщили в следственном ведомстве.
Проверку происшествия также проводит Байкальская транспортная прокуратура.
Фото: транспортная прокуратура, СК на транспорте
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