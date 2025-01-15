В Бурятии спасатели МЧС пришли на помощь рыбакам. У них на реке Верхняя Ангара в разгар метели сломался мотобуксировщик.

- В дельте реки Верхняя Ангара в Бурятии у отца и сына сломался мотобуксировщик. Ситуацию усугубляла разбушевавшаяся непогода - метель. На помощь им выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Все это время заявители находились на связи, - рассказали в МЧС Бурятии.

На КАМАЗе и снегоходе «Тайга Патруль» спасатели оперативно нашли мужчин. Медицинская помощь им не потребовалась. Вместе со спасателями они вернулись в Северобайкальск.

Фото: МЧС России