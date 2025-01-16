У жителя Улан-Удэ посреди дня угнали автомобиль

Днем 14 января в Госавтоинспекцию поступило сообщение об угоне автомашины «Тойота Креста» с улицы Трубачеева в Улан-Удэ. Ориентировку на задержание угнанной иномарки передали всем нарядам полиции.Как сообщили в МВД Бурятии, уже через 20 минут сотрудники ДПС заметили угнанный автомобиль на улице Балтахинова. Иномарку удалось остановить, а водителя – задержать. Им оказался 28-летний пьяный горожанин. Водительских прав он не имел.«Установлено, что около полудня злоумышленник встретил своего знакомого. Мужчины сели поговорить в машину, после чего владелец авто решил сходить в близлежащий магазин, оставив собеседника в салоне. Его беспечностью и воспользовался подозреваемый. С помощью оставленного в замке ключа он завёл машину и поехал кататься», - рассказали в полиции.Угонщик ранее был неоднократно судим. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Также мужчина привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде и без прав.