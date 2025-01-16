Происшествия 16.01.2025 в 15:25

У жителя Улан-Удэ посреди дня угнали автомобиль

Угонщика удалось быстро найти и задержать
A- A+
Текст: Андрей Константинов
У жителя Улан-Удэ посреди дня угнали автомобиль
Фото: МВД Бурятии
Днем 14 января в Госавтоинспекцию поступило сообщение об угоне автомашины «Тойота Креста» с улицы Трубачеева в Улан-Удэ. Ориентировку на задержание угнанной иномарки передали всем нарядам полиции.

Как сообщили в МВД Бурятии, уже через 20 минут сотрудники ДПС заметили угнанный автомобиль на улице Балтахинова. Иномарку удалось остановить, а водителя – задержать. Им оказался 28-летний пьяный горожанин. Водительских прав он не имел.

«Установлено, что около полудня злоумышленник встретил своего знакомого. Мужчины сели поговорить в машину, после чего владелец авто решил сходить в близлежащий магазин, оставив собеседника в салоне. Его беспечностью и воспользовался подозреваемый. С помощью оставленного в замке ключа он завёл машину и поехал кататься», - рассказали в полиции.

Угонщик ранее был неоднократно судим. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Также мужчина привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде и без прав.
Теги
угон

Все новости

В Улан-Удэ предполагаемая взрывчатка в поезде оказалась пушистой кошкой
16.01.2025 в 16:33
Власти Бурятии нашли места под автовокзалы в Улан-Удэ
16.01.2025 в 16:20
Сотрудники УФСИН собрали помощь для бойцов СВО
16.01.2025 в 16:06
В Бурятии с 1 января выросла величина прожиточного минимума
16.01.2025 в 15:48
Пострадавшим на производстве рабочим в Бурятии выплатили 580 тысяч
16.01.2025 в 15:36
В Бурятии супермошенница пытается обжаловать приговор
16.01.2025 в 15:29
У жителя Улан-Удэ посреди дня угнали автомобиль
16.01.2025 в 15:25
Эндокринологические кабинеты Бурятии получили оснащение на 80 миллионов рублей
16.01.2025 в 15:16
В Бурятии огонь повредил два автомобиля и трактор
16.01.2025 в 15:09
В Улан-Удэ осудили лихача-электросамокатчика
16.01.2025 в 14:58
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 января

Читайте также
В Улан-Удэ предполагаемая взрывчатка в поезде оказалась пушистой кошкой
Котейку засунули в рюкзак и бросили в вагон с углем
16.01.2025 в 16:33
В Бурятии огонь повредил два автомобиля и трактор
Пожар случился из-за короткого замыкания
16.01.2025 в 15:09
«Существо безобидное»
Маньяк, убивший четырех девушек в Подмосковье, оказался актером-неудачником из Новосибирска
16.01.2025 в 14:18
Во Львове эксгумируют останки Владимира Борсоева
Герой Советского Союза был похоронен во Львове на холме Славы
16.01.2025 в 12:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru