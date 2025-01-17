Происшествия 17.01.2025 в 14:37
Актер, обвиняемый в убийствах девушек в Подмосковье, оказался связан с другим маньяком
Ветеран МВД рассказал, почему убийцу отпустили 22 года назад
Текст: КП-Новосибирск
50-летнего жителя Новосибирской области Алексея Гуськова (фамилия изменена) обвиняют в убийстве четырех девушек в Подмосковье. Все девушки погибли в 2002 году: преступник бил их по голове чем-то тяжелым, насиловал и убивал. Тела находили в Подольске, Пушкине и Химках. Одна из жертв – племянница советника президента Республики Перу, которая училась в институте культуры. И сейчас следователи заявляют: главный подозреваемый тоже из сферы искусства, актёр-неудачник Алексей Гуськов. Его причастность к убийствам удалось доказать только спустя 22 года. Хотя в самом начале расследования он был одним из главных подозреваемых. И даже признался в убийстве перуанки! Так почему же его отпустили и как в этом деле замешан ещё один маньяк, - в материале КП-Новосибирск.
«Телефоны в кабинетах не умолкали»
В 1999-2000 годах городок Бердск, что в часе езды от Новосибирска, всколыхнула волна зверских убийств. Неизвестный мужчина нападал на женщин, насиловал и убивал. А после грабил: у одной часы с руки снял, у другой девушки – шубу. Все найденные жертвы были со следами удушения, а их возраст варьировался с 16 до 25 лет. При этом были одеты в джинсы, из-за чего серийника быстро прозвали «джинсовым маньяком».
Места для своих зверств он выбирал безлюдные, но недалеко от жилых домов, по идее - рисковал. К примеру, тело 16-летней бердчанки нашли за автобусной остановкой, другой жертвы - в подъезде.
- Первое время информация не разглашалась. Когда убийства продолжились, то стали рассказывать о том, что происходит, в местных газетах, на радио. Хотели, чтобы люди сообщали о домогательствах, изнасилованиях. Многие девушки, женщины стеснялись или не хотели предавать это огласке, - рассказал КП-Новосибирск Олег Акрайнцев, экс-начальник отделения отдела по раскрытию особо тяжких преступлений против личности УУР ГУВД Новосибирской области. – У нас после этой огласки с утра до ночи телефоны в кабинетах не умолкали. Был такой накал.
Сотрудники внутренних дел проверяли каждого второго подозрительного жителя. Особое внимание уделяли тем, кто уже отбыл наказание, имел проблемы со здоровьем. Но дело сдвинулось с мертвой точки только в сентябре 2003 года, когда объявилась выжившая жертва. 30-летняя женщина пришла и написала заявление по факту изнасилования. Она даже знала имя насильника! Оказалось, пила с ним в одной компании.
Опера нашли друзей пострадавшей, кто был на этом банкете, узнали полное имя мужчины – Михаил Юдин. Жертва его опознала, да и геном мужчины сошелся с биологическими материалами на убитых девушках. При обыске у него дома и в сарае нашли вещи убитых. Юдин признался в убийствах. Кстати, одно из них произошло на улице Рогачева. Именно там он впервые увидел Алексея Гуськова - того самого, которого сейчас задержали за серию убийств в Московской области. Да, оба маньяка были знакомы, пили в одной компании!
«Могу его охарактеризовать — клоун!»
Алексей Гуськов — коренной житель Бердска, после школы служил в погранвойсках. Но мечтал о славе и сцене. Поэтому решил поступать в новосибирское театральное училище. Талант бердчанина не оценили и отчислили. Гуськов не сдавался и поступил на коммерческой основе в московский ВГИК на курс Эммануила Виторгана, но и там ему указали на дверь. Студент любил выпить, прогуливал занятия. За это и был отчислен.
- После отчисления он работал водителем в Москве, - вспоминает Олег Акрайнцев. – В Бердск он вернулся в ноябре 2002 года.
В поле зрение милиции попал после убийства женщины в доме на улице Рогачева. На бутылке из-под спиртного нашли его отпечатки пальцев. Гуськова привезли в отдел и стали допрашивать. И тот возьми и заяви: «Вся серия убийств девушек в Бердске моя!».
- Я могу охарактеризовать его одним словом – клоун. На допросах он начал проявлять свои актерские способности. Входил в роль, что называется. И кто-то даже верил. Коллеги говорили, так, может, он и есть «бердский маньяк», а я не верил. Когда поехали на следственный эксперимент, он растерялся. Не знал, куда идти, ничего не знал, - говорит бывший милиционер. – Стоял глазами хлопал и думал, что его поведут на место преступления. Следственный эксперимент показал, что он, скорее всего, непричастен.
А потом пришла экспертиза по Юдину, что именно его биологические следы были на убитых девушках. Плюс в его доме нашли вещи убитых.
Жил недалеко от общежития и уехал после праздников
Но все-таки показания актера-неудачника продолжали проверять. Запросили на него характеристики с места учебы. Узнали, что учился в Москве. И вдруг сибирским сыщикам позвонили коллеги из Химок. 8 ноября 2002 года там была убита племянница советника президента Республики Перу – 23-летняя Агнес Каролина Сантистебан. Как раз во время учёбы Гуськова. Он убил? Гуськов заявил: да! Верить ли ему? Или снова ломал комедию? Вообще-то косвенные улики говорили, что он убийца.
- Выяснили, что в тот период времени он жил в Подмосковье, как раз недалеко от общежития, около которого нашли тело иностранки. Сразу после ноябрьских праздников он уехал (то есть сразу после убийства), - рассказывали тогда в СМИ правоохранители.
Но доказать не смогли. Против Юдина были железные улики. А против Гуськова лишь его слова, которым веры не было, да предположения.
Кстати, новосибирские газеты тех лет пестрили громкими заголовками: «Бердский маньяк убил племянницу советника президента Перу». Но именно Юдин, джинсовый маньяк, был ни при чем.
- На причастность к убийству перуанки его даже не проверяли. В тот период, когда было совершено преступление, Юдина в Москве и Подмосковье не было, - объясняет Олег Акрайнцев.
Так серия убийств девушек в Бердске была раскрыта. Юдина отправили на пожизненный срок в «Полярную сову». А вот кто убивал девушек в Подмосковье, так и оставалось загадкой 22 года.
Помогли вещдоки
Гуськов вскоре все-таки попал за решетку. Не за убийства, а за педофилию. Он сожительствовал с матерью-одиночкой. 10-летняя девочка однажды призналась маме, что отчим её домогался. Педофилу дали 10 лет колонии. В 2016 году он освободился. А летом в 2024 году к нему снова пришли следователи.
Подмосковные сыщики подняли архивное дело по факту убийства перуанки и еще трех девушек. Эксперты заново исследовали вещественные доказательства и нашли биологические образцы Гуськова на жертвах.
Бердчанин на допросах снова сознался. Только на этот раз, похоже, не врёт. Без подсказок рассказал, как расправился с иностранкой и остальными жертвами. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.
Конечно, возникает вопрос, мог ли Гуськов подражать Юдину, раз они были знакомы?
- Он не мог копировать «бердского маньяка», - считает Олег Акрайнцев. - Во время совершения преступлений Гуськовым они еще не были знакомы. Виделись, скорее всего, только в квартире женщины на улице Рогачева, которая была убита Юдиным. То есть это такое чудовищное совпадение, что два маньяка пили с ней, но убил её именно Юдин.
Гуськову теперь грозит пожизненный срок.
«Телефоны в кабинетах не умолкали»
В 1999-2000 годах городок Бердск, что в часе езды от Новосибирска, всколыхнула волна зверских убийств. Неизвестный мужчина нападал на женщин, насиловал и убивал. А после грабил: у одной часы с руки снял, у другой девушки – шубу. Все найденные жертвы были со следами удушения, а их возраст варьировался с 16 до 25 лет. При этом были одеты в джинсы, из-за чего серийника быстро прозвали «джинсовым маньяком».
Места для своих зверств он выбирал безлюдные, но недалеко от жилых домов, по идее - рисковал. К примеру, тело 16-летней бердчанки нашли за автобусной остановкой, другой жертвы - в подъезде.
- Первое время информация не разглашалась. Когда убийства продолжились, то стали рассказывать о том, что происходит, в местных газетах, на радио. Хотели, чтобы люди сообщали о домогательствах, изнасилованиях. Многие девушки, женщины стеснялись или не хотели предавать это огласке, - рассказал КП-Новосибирск Олег Акрайнцев, экс-начальник отделения отдела по раскрытию особо тяжких преступлений против личности УУР ГУВД Новосибирской области. – У нас после этой огласки с утра до ночи телефоны в кабинетах не умолкали. Был такой накал.
Сотрудники внутренних дел проверяли каждого второго подозрительного жителя. Особое внимание уделяли тем, кто уже отбыл наказание, имел проблемы со здоровьем. Но дело сдвинулось с мертвой точки только в сентябре 2003 года, когда объявилась выжившая жертва. 30-летняя женщина пришла и написала заявление по факту изнасилования. Она даже знала имя насильника! Оказалось, пила с ним в одной компании.
Опера нашли друзей пострадавшей, кто был на этом банкете, узнали полное имя мужчины – Михаил Юдин. Жертва его опознала, да и геном мужчины сошелся с биологическими материалами на убитых девушках. При обыске у него дома и в сарае нашли вещи убитых. Юдин признался в убийствах. Кстати, одно из них произошло на улице Рогачева. Именно там он впервые увидел Алексея Гуськова - того самого, которого сейчас задержали за серию убийств в Московской области. Да, оба маньяка были знакомы, пили в одной компании!
«Могу его охарактеризовать — клоун!»
Алексей Гуськов — коренной житель Бердска, после школы служил в погранвойсках. Но мечтал о славе и сцене. Поэтому решил поступать в новосибирское театральное училище. Талант бердчанина не оценили и отчислили. Гуськов не сдавался и поступил на коммерческой основе в московский ВГИК на курс Эммануила Виторгана, но и там ему указали на дверь. Студент любил выпить, прогуливал занятия. За это и был отчислен.
- После отчисления он работал водителем в Москве, - вспоминает Олег Акрайнцев. – В Бердск он вернулся в ноябре 2002 года.
В поле зрение милиции попал после убийства женщины в доме на улице Рогачева. На бутылке из-под спиртного нашли его отпечатки пальцев. Гуськова привезли в отдел и стали допрашивать. И тот возьми и заяви: «Вся серия убийств девушек в Бердске моя!».
- Я могу охарактеризовать его одним словом – клоун. На допросах он начал проявлять свои актерские способности. Входил в роль, что называется. И кто-то даже верил. Коллеги говорили, так, может, он и есть «бердский маньяк», а я не верил. Когда поехали на следственный эксперимент, он растерялся. Не знал, куда идти, ничего не знал, - говорит бывший милиционер. – Стоял глазами хлопал и думал, что его поведут на место преступления. Следственный эксперимент показал, что он, скорее всего, непричастен.
А потом пришла экспертиза по Юдину, что именно его биологические следы были на убитых девушках. Плюс в его доме нашли вещи убитых.
Жил недалеко от общежития и уехал после праздников
Но все-таки показания актера-неудачника продолжали проверять. Запросили на него характеристики с места учебы. Узнали, что учился в Москве. И вдруг сибирским сыщикам позвонили коллеги из Химок. 8 ноября 2002 года там была убита племянница советника президента Республики Перу – 23-летняя Агнес Каролина Сантистебан. Как раз во время учёбы Гуськова. Он убил? Гуськов заявил: да! Верить ли ему? Или снова ломал комедию? Вообще-то косвенные улики говорили, что он убийца.
- Выяснили, что в тот период времени он жил в Подмосковье, как раз недалеко от общежития, около которого нашли тело иностранки. Сразу после ноябрьских праздников он уехал (то есть сразу после убийства), - рассказывали тогда в СМИ правоохранители.
Но доказать не смогли. Против Юдина были железные улики. А против Гуськова лишь его слова, которым веры не было, да предположения.
Кстати, новосибирские газеты тех лет пестрили громкими заголовками: «Бердский маньяк убил племянницу советника президента Перу». Но именно Юдин, джинсовый маньяк, был ни при чем.
- На причастность к убийству перуанки его даже не проверяли. В тот период, когда было совершено преступление, Юдина в Москве и Подмосковье не было, - объясняет Олег Акрайнцев.
Так серия убийств девушек в Бердске была раскрыта. Юдина отправили на пожизненный срок в «Полярную сову». А вот кто убивал девушек в Подмосковье, так и оставалось загадкой 22 года.
Помогли вещдоки
Гуськов вскоре все-таки попал за решетку. Не за убийства, а за педофилию. Он сожительствовал с матерью-одиночкой. 10-летняя девочка однажды призналась маме, что отчим её домогался. Педофилу дали 10 лет колонии. В 2016 году он освободился. А летом в 2024 году к нему снова пришли следователи.
Подмосковные сыщики подняли архивное дело по факту убийства перуанки и еще трех девушек. Эксперты заново исследовали вещественные доказательства и нашли биологические образцы Гуськова на жертвах.
Бердчанин на допросах снова сознался. Только на этот раз, похоже, не врёт. Без подсказок рассказал, как расправился с иностранкой и остальными жертвами. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.
Конечно, возникает вопрос, мог ли Гуськов подражать Юдину, раз они были знакомы?
- Он не мог копировать «бердского маньяка», - считает Олег Акрайнцев. - Во время совершения преступлений Гуськовым они еще не были знакомы. Виделись, скорее всего, только в квартире женщины на улице Рогачева, которая была убита Юдиным. То есть это такое чудовищное совпадение, что два маньяка пили с ней, но убил её именно Юдин.
Гуськову теперь грозит пожизненный срок.
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