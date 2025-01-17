Происшествия 17.01.2025 в 15:11

В Улан-Удэ задержан бывший депутат и директор школы

По версии следствия, он фиктивно устроил в школу 8 родственников и знакомых
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ задержан бывший депутат и директор школы
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора школы №63 и депутата горсовета прошлого созыва Батора Лудупова. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере и восьми эпизодах мошенничества.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в 2018-2024 годах директор фиктивно трудоустроил в школу на различные ставки, включая ставку заместителя по воспитательной работе, восемь человек из числа родственников и близких знакомых, которые в действительности не работали. Начисляемую им зарплату он расходовал на свои нужды. Таким образом, из бюджета образовательного учреждения было похищено почти 25 млн. рублей.

Кроме этого, один предприниматель, с которым школа заключала договоры на уборку и ремонт, по настоянию директора передал ему за общее покровительство взятку в сумме 185 тыс. рублей. Бизнесмену в рамках возбужденного уголовного дела также предъявлено обвинение в дачи взятки в крупном размере.

Преступления выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Улан-Удэ, а также сотрудники прокуратуры.

Как отметили в МВД Бурятии, «противоправной деятельностью ранее судимый за нанесение побоев директор школы занимался в том числе, в период депутатской деятельности в составе Улан-Удэнского городского совета депутатов 6 созыва (2019-2024 гг)».

«После обысков при силовой поддержке Росгвардии фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», - добавили в полиции.



Как уточнили в Следственном комитете, параллельно решается вопрос о наложении ареста на имущество фигуранта, включая принадлежащие ему дорогостоящие автомобили, коттедж и квартиры.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступлений, выявление других эпизодов преступной деятельности и сбор доказательственной базы», - отметили в следственном ведомстве.

Напомним, Батор Лудупов был уволен с поста директора школы №63 в декабре прошлого года по результатам проверки Комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Теги
взятка мошенничество

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