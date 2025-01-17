В Джидинском районе в рамках нацпроекта подрядчик не доделал парковую зону

В Джидинском районе в с. Петропавловка в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» подрядчик не доделал парковую зону. Он не поставил фигуры из металла, информационные таблички, площадки не покрыты плитками из резиновой крошки. Только после вмешательства прокуратуры удалось полностью завершить благоустройство парковой зоны.

- Установлено, что администрацией сельского поселения «Петропавловское» был заключен контракт на выполнение подрядных работ по строительству парковой зоны в с. Петропавловка. Однако к предусмотренному договором сроку обязательства не были исполнены в полном объеме: декоративные площадки не покрыты плитками на основе резиновой крошки, отсутствовали 6 информационных табличек, фигуры из металла, - сообщила прокуратура.

Главу сельского поселения и подрядчика прокуратура обязала завершить работы по контракту в полном объеме. Ответственные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фото: прокуратура Джидинского района