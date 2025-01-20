Происшествия 20.01.2025 в 09:41
Трехлетняя девочка пострадала на пожаре в Улан-Удэ
Огонь вспыхнул в двухэтажном доме в СНТ «Сибиряк»
Текст: Андрей Константинов
Сегодня ранним утром в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в жилом доме в СНТ «Сибиряк».
«Прибывшие огнеборцы с помощью лестницы спасли из окна второго этажа дома двух человек, включая ребенка. Трехлетняя девочка получила отравление продуктами горения легкой степени тяжести, её отпустили на амбулаторное лечение», - рассказали в МЧС Бурятии.
Огонь ликвидировали на общей площади 10 квадратных метров. Всего к тушению привлекались 19 пожарных и 6 единиц техники. Предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электросети.
«Прибывшие огнеборцы с помощью лестницы спасли из окна второго этажа дома двух человек, включая ребенка. Трехлетняя девочка получила отравление продуктами горения легкой степени тяжести, её отпустили на амбулаторное лечение», - рассказали в МЧС Бурятии.
Огонь ликвидировали на общей площади 10 квадратных метров. Всего к тушению привлекались 19 пожарных и 6 единиц техники. Предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электросети.
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