Трехлетняя девочка пострадала на пожаре в Улан-Удэ

Сегодня ранним утром в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в жилом доме в СНТ «Сибиряк».«Прибывшие огнеборцы с помощью лестницы спасли из окна второго этажа дома двух человек, включая ребенка. Трехлетняя девочка получила отравление продуктами горения легкой степени тяжести, её отпустили на амбулаторное лечение», - рассказали в МЧС Бурятии.Огонь ликвидировали на общей площади 10 квадратных метров. Всего к тушению привлекались 19 пожарных и 6 единиц техники. Предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электросети.