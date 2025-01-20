Происшествия 20.01.2025 в 12:31

Крупная авария парализовала движение в Улан-Удэ

На улице Бабушкина столкнулись несколько автомобилей
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Текст: Андрей Константинов
Крупная авария парализовала движение в Улан-Удэ
ДТП с участием нескольких машин случилось сегодня днем на улице Бабушкина в Улан-Удэ в районе городского кладбища. Из-за аварии движение там сильно затруднено, образовалась большая пробка.

Как рассказали в ГИБДД Бурятии, виновником аварии стал 71-летний водитель автомашины «Тойота Пиксис». Выезжая со стороны автомойки, он не уступил дорогу и столкнулся с «Тойотой Камри». Ехавшая следом за «Камри» «Королла» врезалась в «Ниссан Ванетт». А уходивший от столкновения водитель «Тойоты Приус» слетел в кювет.


К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.


Фото: ГИБДД Бурятии, скриншот видео ТК «Аварком кузов-салон»
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