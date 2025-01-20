Происшествия 20.01.2025 в 17:38

В Бурятии простятся с 22-летним погибшим героем

Он погиб на СВО незадолго до Нового года
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии простятся с 22-летним погибшим героем

В Заиграевском районе Бурятии простятся с погибшим на СВО героем Смородниковым Романом. Бойцу было всего 22 года.

- Смородников Роман Сергеевич родился 21 октября 2003 года в с. Усть-Брянь. Окончил 9 классов Усть-Брянской основной общеобразовательной школы. За время обучения Роман проявил себя как трудолюбивый, активный, общительный молодой человек. Охотно брался за любую работу, принимал участие во внеклассных мероприятиях школы. С удовольствием посещал спортивные мероприятия, - вспоминают о погибшем в районной газете «Вперед. Заиграво».

В октябре 2024 года Роман принял решение отправиться в зону СВО и заключил контракт с Минобороны РФ. Служил в звании рядового, помощника гранатометчика отделения огневой поддержки. Погиб 13 декабря 2024 года при выполнении воинского долга. У Романа остались родители и два младших брата.

Родным и близким погибшего приносят соболезнования администрация Заиграевского района, Совет депутатов, лично врио главы района Л. С. Волкова, председатель совета депутатов И. М. Кириллов, жители и администрация поселения, лично глава И. А. Ищенко.

Фото: Газета «Вперед. Заиграево»

 

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