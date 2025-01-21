В Бурятии разбойник ограбил магазин с игрушечным пистолетом

Прошедшей ночью в селе Прибайкальского района Бурятии росгвардейцы задержали подозреваемого в разбое. С игрушечным пистолетом мужчина напал на магазин, перепугал продавщицу, украл бутылку водки и, как говорится, был таков.

- Со слов продавщицы нетрезвый злоумышленник в маске вошел в магазин, стал угрожать предметом, похожим на пистолет, и требовать алкоголь и деньги. Испугавшись, женщина спряталась в подсобке. Нападавший перевалился через прилавок и схватил одну бутылку. В этот момент в магазин зашел посетитель, который и сообщил о происходящем в полицию. Злоумышленник с похищенным скрылся с места преступления, - рассказали в Росгвардии республики.

Запись с камеры видеонаблюдения помогла установить приметы нападавшего. Совместно с сотрудниками уголовного розыска, росгвардейцы задержали 45-летнего мужчину. В квартире у него были обнаружены маска с прорезями для глаз, игрушечный пистолет, а также начатая похищенная бутылка водки.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Росгвардия Бурятии