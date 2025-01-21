Происшествия 21.01.2025 в 11:40

В Бурятии разбойник ограбил магазин с игрушечным пистолетом

Но украденную бутылку водки он так и не успел допить
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии разбойник ограбил магазин с игрушечным пистолетом

Прошедшей ночью в селе Прибайкальского района Бурятии росгвардейцы задержали подозреваемого в разбое. С игрушечным пистолетом мужчина напал на магазин, перепугал продавщицу, украл бутылку водки и, как говорится, был таков.

- Со слов продавщицы нетрезвый злоумышленник в маске вошел в магазин, стал угрожать предметом, похожим на пистолет, и требовать алкоголь и деньги. Испугавшись, женщина спряталась в подсобке. Нападавший перевалился через прилавок и схватил одну бутылку. В этот момент в магазин зашел посетитель, который и сообщил о происходящем в полицию. Злоумышленник с похищенным скрылся с места преступления, - рассказали в Росгвардии республики.

Запись с камеры видеонаблюдения помогла установить приметы нападавшего. Совместно с сотрудниками уголовного розыска, росгвардейцы задержали 45-летнего мужчину. В квартире у него были обнаружены маска с прорезями для глаз, игрушечный пистолет, а также начатая похищенная бутылка водки.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Росгвардия Бурятии

Теги
разбойник ограбление

Все новости

В Бурятии разбойник ограбил магазин с игрушечным пистолетом
21.01.2025 в 11:40
В Бурятии дядя подарил племяннику судимость
21.01.2025 в 11:26
Гости из Монголии остались на границе Бурятии без мяса и молока
21.01.2025 в 11:16
Жительница Улан-Удэ потеряла полмиллиона на «бронировании номеров в отелях»
21.01.2025 в 10:57
Житель Бурятии получил два года «строгача» за три куба древесины
21.01.2025 в 10:46
За гололедом в Улан-Удэ наблюдают со спутника
21.01.2025 в 10:45
В Бурятии назвали самые востребованные профессии
21.01.2025 в 10:35
Ушлая бухгалтер в Бурятии платила себе зарплату даже после увольнения
21.01.2025 в 10:23
Заменить треть чиновников на искусственный интеллект и защитить банковские вклады от заморозки
21.01.2025 в 10:17
Двух человек убили за сутки в Бурятии
21.01.2025 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 января

Читайте также
В Бурятии дядя подарил племяннику судимость
Спустя два года подарок аукнулся уголовным делом
21.01.2025 в 11:26
Жительница Улан-Удэ потеряла полмиллиона на «бронировании номеров в отелях»
Предложение о непыльной работе обернулось большими финансовыми потерями
21.01.2025 в 10:57
Житель Бурятии получил два года «строгача» за три куба древесины
Также с сельчанина взыскали причиненный ущерб
21.01.2025 в 10:46
Ушлая бухгалтер в Бурятии платила себе зарплату даже после увольнения
За хищение 15 млн ей придется ответить перед судом
21.01.2025 в 10:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru