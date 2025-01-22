В Улан-Удэ директор школы проиграл в схватке с сотрудницей

На прошлой неделе суд избрал меру пресечения задержанному по обвинению в мошенничестве и взятке экс-директору школы № 63 и бывшему депутату горсовета Улан-Удэ Батору Лудупову. По решению суда он будет находиться под домашним арестом. По словам источников «Номер один», мягкая мера пресечения в отношении Батора Лудупова выбрана в связи с тем, что он выразил живейшую готовность сотрудничать со следствием и рассказать, как на духу, как он фиктивно трудоустраивал своих родственников. Иначе бы ему светила камера следственного изолятора.Напомним, по версии следствия, будучи директором школы № 63, Батор Лудупов фиктивно трудоустроил в школу на различные ставки, включая ставку заместителя директора по воспитательной работе, восьмерых человек из числа родственников и близких знакомых, которые в действительности там не работали. Начисляемую им зарплату он расходовал на свои нужды. Таким образом, из бюджета образовательного учреждения похищено почти 25 млн рублей. Директор приобрел квартиру, коттедж, дорогостоящие автомобили, и все это, нажитое непосильным трудом, видимо, пойдет в счет оплаты штрафа. Если следствие докажет в суде виновность г-на Лудупова. Обвинение в мошенничестве и получении взятки уже предъявлено. Проведен обыск.Дело возбудили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и восьми преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).Кроме этого, один предприниматель, с которым школа заключала договоры на уборку и ремонт, по настоянию директора передал ему за общее покровительство взятку в сумме 185 тыс. рублей. Бизнесмену в рамках возбужденного уголовного дела также предъявлено обвинение в даче взятки в крупном размере.Насколько доказательной является собранная правоохранителями база? Судя по всему, там все в порядке, иначе Лудупов не выразил бы готовность к активному сотрудничеству со следствием, надеясь, что ему это зачтется.Весьма информированный источник сообщил, что директор школы действовал весьма незатейливо, не соблюдая конспирацию.- Он забрал эти банковские карточки и в день выдачи авансов и зарплат приезжал к банкомату и снимал деньги, - рассказывает источник. – Каждый раз видеокамеры банкоматов (а они пошли с очень хорошим разрешением) фиксировали и г-на Лудупова, и номера чужих банковских карточек, которые горе-директор ловко опустошал.Причем аппетит приходит во время еды. Если в штат принимаются дворники в бОльших количествах, чем реально работают, это куда ни шло. Трудно проверить, кто там сегодня на улице конкретно метет снег. Но ведь дворнику надо платить около 30 тысяч, а если устроить фиктивно замдиректора школы – то все 100 и более тысяч рублей. Вот и устроил, видимо, для повышения объема кэша. Но замдиректора школы, которого никто никогда не видел, это уже слишком. Причем про «мертвые души» часть коллектива знала. Штатное расписание-то ведь не отменял. Но в органы никто не сигнализировал (своих не выдают?). Поговаривают, что Лудупова якобы сдала его сотрудница. Он, не просчитав возможные последствия, пообещал ее уволить. Но она, прекрасно зная весь лудуповский «схематоз», перешла от защиты к нападению, накатав заявление в полицию и дав старт расследованию. И уволили не ее, а его.Одним выстрелом - двух зайцев: сохранила свое законное рабочее место и выполнила гражданский долг.В принципе, в этом деле нет ничего удивительного. Батор Лудупов, судя по версии СКР, использовал должность как некое рентное угодье, площадку для кормления. Была возможность понабрать родственников, которые ни дня не проработали в школе, но давали карты для обогащения - он ею и пользовался на протяжении, видимо, долгого времени. Пока сам не свалял дурака.В истории школ города ранее директора так не «отмечались». Было всякое, но с подобной формулировкой под следствие они не попадали.При этом, по нашим данным, на хлебном месте директора школы г-н Лудупов оказался случайно.В 1997 году, после окончания пединститута, г-н Лудупов занялся мелким бизнесом - гонял машины из Владивостока и в целом мог бы вырасти в крутого торговца машинами на рынке «Приречный». Но одна из его родственниц в минобразовании республики убедила Лудупова выбрать более легкий путь к богатству – через систему образования.Его направили в аспирантуру, затем он короткое время числился учителем истории, потом пару лет – до 2005 года - пробыл в должности замдиректора по воспитательной работе, ожидая освобождения места. Место (кстати, весьма высокооплачиваемое) освободилось довольно быстро. В 113 квартале Улан-Удэ со своего поста на повышение ушел талантливый директор школы № 63 Баяр Самаданович Гомбоев. Он был первым победителем конкурса «Учитель года России», председателем региональной общественной организации «Клуб «Учитель года».- Он утром стоял возле школы и лично встречал каждого ученика, это был удивительный по харизме, обаянию, такту, образованности человек, его любили все - и коллектив, и ученики, - рассказывает источник «Номер один». – И когда он ушел из школы, мы были в шоке.Поэтому замену яркого Баяра Самадановича на нового директора коллектив воспринял крайне болезненно. Разница была колоссальная. С одной стороны - живой и талантливый человек, а с другой – немногословный и весьма неуверенный, закрытый, не располагающий к себе новый директор. В результате часть педагогического коллектива ушла. Их место заняли в том числе выходцы из родного района нового директора - Джидинского.Немаловажным фактором в этой коррупционной истории стало то, что г-н Лудупов явно засиделся в кресле. Все-таки без малого 20 лет без ротации на одном месте и в окружении родственников.Из-за отмены принципа ротации кадров в директорском корпусе (что, кстати, было во времена СССР) и распространения принципа несменяемости (пока не вынесут вперед ногами) сегодня происходит тотальное старение менеджмента и снижение функционала. Не говоря уже о том, что возникает питательная почва для коррупции и дискредитации высокого звания учителя.Можно предположить, что прецедент с Батором Лудуповым не является, собственно говоря, случаем, а носит системный характер. Чтобы это узнать, необходима тотальная проверка управленческого персонала всех улан-удэнских городских школ на предмет поиска «мертвых душ». Процедура явно не будет приятной для привыкших к патронажу со стороны чиновников директоров. Но это необходимо, ведь только так можно будет очистить от подозрений городские школы. Отрасль образования является стратегической для республики, и лицам с запятнанной репутацией нельзя позволять учить детей.