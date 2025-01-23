Происшествия 23.01.2025 в 11:20

В Бурятии рабочий тырил золотишко на глазах у коллег и охраны

После вахты мужчина хотел продать драгметалл, но его планы нарушили
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии рабочий тырил золотишко на глазах у коллег и охраны
Фото: freepik.com
В Баунтовский районный суд поступило уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на кражу в крупном размере.

Как рассказали в пресс-службе суда, в марте 2024 года обвиняемый устроился в золотодобывающую компанию доводчиком. Спустя несколько месяцев работы у мужчины созрел преступный план. Невзирая на присутствие второго доводчика, охранника и наличие камер видеонаблюдения, мужчина стал ежедневно незаметно отсыпать около 15 грамм от добытого за день шлихового золота и припрятывал его в металлическую тарелку, которую хранил под стопкой таких же на рабочем месте. Эти тарелки используются в процессе сушки золотосодержащего концентрата.

«Действуя таким образом на протяжении двух недель, обвиняемый утаил 195 грамм шлихового золота стоимостью 716 тысяч рублей, которые по окончании вахты намеревался вывезти и затем продать. Планам мужчины помешали сотрудники службы безопасности организации, которых насторожили подозрительные манипуляции доводчика на рабочем месте. Золотодобывающая компания обратилась в полицию, злоумышленника разоблачили и задержали», - сообщили в райсуде.
Теги
кража золото

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