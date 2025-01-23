В Бурятии рабочий тырил золотишко на глазах у коллег и охраны

В Баунтовский районный суд поступило уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на кражу в крупном размере.Как рассказали в пресс-службе суда, в марте 2024 года обвиняемый устроился в золотодобывающую компанию доводчиком. Спустя несколько месяцев работы у мужчины созрел преступный план. Невзирая на присутствие второго доводчика, охранника и наличие камер видеонаблюдения, мужчина стал ежедневно незаметно отсыпать около 15 грамм от добытого за день шлихового золота и припрятывал его в металлическую тарелку, которую хранил под стопкой таких же на рабочем месте. Эти тарелки используются в процессе сушки золотосодержащего концентрата.«Действуя таким образом на протяжении двух недель, обвиняемый утаил 195 грамм шлихового золота стоимостью 716 тысяч рублей, которые по окончании вахты намеревался вывезти и затем продать. Планам мужчины помешали сотрудники службы безопасности организации, которых насторожили подозрительные манипуляции доводчика на рабочем месте. Золотодобывающая компания обратилась в полицию, злоумышленника разоблачили и задержали», - сообщили в райсуде.