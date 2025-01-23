Происшествия 23.01.2025 в 15:33
В Бурятии произошло землетрясение
Его эпицентр находился в 10 км западнее от села Курбулик
Текст: Андрей Константинов
Землетрясение произошло сегодня около двух часов дня в Баргузинском районе Бурятии. Его эпицентр находился в 10 км западнее от села Курбулик. Магнитуда подземных толчков составила 3,7 балла.
«По информации ЕДДС Баргузинского района, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Бурятии.
«По информации ЕДДС Баргузинского района, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Бурятии.
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