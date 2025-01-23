Происшествия 23.01.2025 в 15:33

В Бурятии произошло землетрясение

Его эпицентр находился в 10 км западнее от села Курбулик
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии произошло землетрясение
Фото: seis-bykl.ru
Землетрясение произошло сегодня около двух часов дня в Баргузинском районе Бурятии. Его эпицентр находился в 10 км западнее от села Курбулик. Магнитуда подземных толчков составила 3,7 балла.

«По информации ЕДДС Баргузинского района, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Бурятии.
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