В Бурятии произошло землетрясение

Землетрясение произошло сегодня около двух часов дня в Баргузинском районе Бурятии. Его эпицентр находился в 10 км западнее от села Курбулик. Магнитуда подземных толчков составила 3,7 балла.«По информации ЕДДС Баргузинского района, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Бурятии.