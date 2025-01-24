Происшествия 24.01.2025 в 11:27

В центре Улан-Удэ рабочего завалило грунтом

Это первая жертва масштабной реконструкции коммунальной инфраструктуры
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Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ рабочего завалило грунтом
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая, случившегося вчера с рабочим в ходе реконструкции инженерных сетей в центре города.

«По предварительным данным, при выполнении работ в траншее на ул. Смолина на рабочего обвалился грунт. В результате мужчине потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства инцидента устанавливаются», - рассказали в прокуратуре.

В ходе проверки надзорное ведомство намерено дать оценку руководству строительной компании на предмет соблюдения законов об охране труда.

Известно, что расследованием несчастного случая уже занялся Следственный комитет. Там возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ – «Нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Напомним, масштабная реконструкция коммунальных сетей в центре Улан-Удэ началась в прошлом году. Она связана с начавшейся застройкой в рамках мастер-плана. Ранее власти сообщали, что износ коммунальной инфраструктуры в этой части города превышает 90%. Работы по ремонту сетей будут проводиться в течение двух лет – в 2024-2025 годах.

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