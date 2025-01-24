Происшествия 24.01.2025 в 14:11

Изверга из Улан-Удэ осудили на 2,5 года за покалеченных им женщин

Ранее мужчина уже был судим за покушение на убийство

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Текст: Анастасия Величко
Изверга из Улан-Удэ осудили на 2,5 года за покалеченных им женщин

Горожанин, пытавшийся одну свою знакомую зарезать, а вторую задушить – отправится на два с половиной года в колонию строгого режима.

Так, однажды днем у нетрезвого мужчины «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений возник прямой преступный умысел, направленный на угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью» одной его знакомой.

Мужчина вооружился ножом, закричал «Убью тебя» и бросился на женщину. Та начала убегать, однако пьяный догнал ее и нанес проникающее ранение в правое плечо.

Травмы медики расценили как «повреждения, причинившие легкий вред здоровью человека».

Спустя полчаса пьяный и, судя по всему, проголодавшийся мужчина пришел в продуктовый магазин, где намеревался украсть пакет с чужими продуктами. Он зашел за прилавок и схватил пакет-маечку, в котором находились: бутылка водки объемом 0,25 литров, булка хлеба, бутылка негазированной воды, сервелат и упаковка поз. Схватив пакет, он пошел к выходу. Однако грабителя задержал продавец.

Также известно об еще одной попытке покушения на убийство. Так, мужчина ударил по лицу женщину. Затем, повалив ее на землю, нанес не менее 20 ударов кулаками и ногами по всему телу, лицу и голове. Затем он схватил ее за волосы и поволок по земле. Изверг снова продолжил избивать свою жертву, в результате нанес ей множество увечий. Эти травмы эксперты оценили как причинившие вред средней тяжести здоровью.

О мужчине известно, что у него среднее образование, женат, у него есть ребенок, однако официально он нигде не работает. Ранее был судим по ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и провел в колонии 6 лет 8 месяцев.

Октябрьский районный суд признал горожанина виновным в совершении преступлений и назначил ему 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

 
Фото: ru.freepik.com

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cуд угроза избиение

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