В Бурятии девушка на «Хонде» спровоцировала ДТП

ДТП случилось около 10 часов утра 27 января в поселке Выдрино. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, виновницей аварии стала 20-летняя девушка на «Хонде». Она, не сбавляя скорости, выехала со второстепенной дороги на главную, по которой в этот момент двигалась «Тойота». Водитель последней предотвратить столкновение уже не смог.









В результате ДТП травмы получила 47-летняя пассажирка «Тойоты», женщину доставили в больницу.