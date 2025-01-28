Происшествия 28.01.2025 в 10:21
В Бурятии девушка на «Хонде» спровоцировала ДТП
Она, не сбавляя скорости, выехала со второстепенной дороги на главную
Текст: Андрей Константинов
ДТП случилось около 10 часов утра 27 января в поселке Выдрино. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, виновницей аварии стала 20-летняя девушка на «Хонде». Она, не сбавляя скорости, выехала со второстепенной дороги на главную, по которой в этот момент двигалась «Тойота». Водитель последней предотвратить столкновение уже не смог.
В результате ДТП травмы получила 47-летняя пассажирка «Тойоты», женщину доставили в больницу.
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