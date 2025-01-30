Происшествия 30.01.2025 в 14:32
Жителя Бурятии будут судить за убийство и изнасилование 17-летней давности
Злоумышленник избил и изнасиловал жертву, а затем ударил ее камнем по голове
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя Бурятии, обвиняемого в убийстве, сопряженном с изнасилованием.
Как рассказали в ведомстве, преступление произошло еще летом 2007 года. Тогда в Улан-Удэ обнаружили тело 36-летней женщины, которая была изнасилована, а затем убита. Долгое время дело оставалось нераскрытым.
«В результате проведенных следственных действий установлено, что вечером в один из дней июля 2007 года мужчина познакомился с потерпевшей. Позднее, находясь в безлюдном месте, он повалил женщину на землю, избил ее кулаками и ногами, после чего изнасиловал. Затем ударил ее камнем по голове. От полученных травм она скончалась», - рассказали в прокуратуре.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как рассказали в ведомстве, преступление произошло еще летом 2007 года. Тогда в Улан-Удэ обнаружили тело 36-летней женщины, которая была изнасилована, а затем убита. Долгое время дело оставалось нераскрытым.
«В результате проведенных следственных действий установлено, что вечером в один из дней июля 2007 года мужчина познакомился с потерпевшей. Позднее, находясь в безлюдном месте, он повалил женщину на землю, избил ее кулаками и ногами, после чего изнасиловал. Затем ударил ее камнем по голове. От полученных травм она скончалась», - рассказали в прокуратуре.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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