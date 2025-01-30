Жителя Бурятии будут судить за убийство и изнасилование 17-летней давности

В Улан-Удэ прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя Бурятии, обвиняемого в убийстве, сопряженном с изнасилованием.Как рассказали в ведомстве, преступление произошло еще летом 2007 года. Тогда в Улан-Удэ обнаружили тело 36-летней женщины, которая была изнасилована, а затем убита. Долгое время дело оставалось нераскрытым.«В результате проведенных следственных действий установлено, что вечером в один из дней июля 2007 года мужчина познакомился с потерпевшей. Позднее, находясь в безлюдном месте, он повалил женщину на землю, избил ее кулаками и ногами, после чего изнасиловал. Затем ударил ее камнем по голове. От полученных травм она скончалась», - рассказали в прокуратуре.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.