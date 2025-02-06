Происшествия 06.02.2025 в 09:37

В Улан-Удэ арестовали руководителя «Бурятрегионавтодора»

Владимир Соснин проведет в СИЗО два месяца
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ арестовали руководителя «Бурятрегионавтодора»
Фото: Минтранс Бурятии
Вчера Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и взял под стражу руководителя ГКУ «Управления региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» Владимира Соснина. Он пробудет в СИЗО два месяца, до 3 апреля 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе суда, Владимир Соснин обвиняется в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности.

Постановление суда еще не вступило в законную силу и, вероятно, будет обжаловано.

Сотрудники ФСБ наведались к Владимиру Соснину 4 февраля прямо на рабочем месте. Задержанного чиновника вывели из здания уже в наручниках.

Ряд телеграм-каналов сообщает, что одновременно с Сосниным был задержан и директор крупной дорожной компании. Однако официально эту информацию пока не подтверждали.

Напомним, Владимир Соснин стал руководителем «Бурятрегионавтодора» менее года назад. Приказ о его назначении 6 мая 2024 года подписал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
 
Владимир Соснин родился в 1986 году в городе Звенигово Республики Марий Эл. В 2010 году окончил Сибирский государственный технологический университет в Красноярске по специальности инженер лесного хозяйства.
 
Трудовой путь начал в 2010 году в МАУ «Городское лесничество» инженером охраны и защиты леса. Далее около 10 лет трудился в администрации Улан-Удэ, где в том числе занимал пост зампредседателя комитета городского хозяйства, а с 2021 по 2023 год возглавлял МБУ «Комбинат по благоустройству» Улан-Удэ.

Отметим, во время работы в мэрии Улан-Удэ Владимир Соснин стал фигурантом уголовного дела о халатности. Его возбудили из-за случаев нападения собак на людей, в том числе на девятилетнюю девочку в январе 2021 года, когда школьницу доставили в больницу с ранами головы и бедра. Однако по итогам рассмотрения дела суд полностью оправдал чиновника и признал за ним право на реабилитацию.
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арест превышение полномочий

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