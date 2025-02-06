В Улан-Удэ арестовали руководителя «Бурятрегионавтодора»

Вчера Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и взял под стражу руководителя ГКУ «Управления региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» Владимира Соснина. Он пробудет в СИЗО два месяца, до 3 апреля 2025 года.Как сообщили в пресс-службе суда, Владимир Соснин обвиняется в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности.Постановление суда еще не вступило в законную силу и, вероятно, будет обжаловано.Сотрудники ФСБ наведались к Владимиру Соснину 4 февраля прямо на рабочем месте. Задержанного чиновника вывели из здания уже в наручниках.Ряд телеграм-каналов сообщает, что одновременно с Сосниным был задержан и директор крупной дорожной компании. Однако официально эту информацию пока не подтверждали.Напомним, Владимир Соснин стал руководителем «Бурятрегионавтодора» менее года назад. Приказ о его назначении 6 мая 2024 года подписал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Владимир Соснин родился в 1986 году в городе Звенигово Республики Марий Эл. В 2010 году окончил Сибирский государственный технологический университет в Красноярске по специальности инженер лесного хозяйства.Трудовой путь начал в 2010 году в МАУ «Городское лесничество» инженером охраны и защиты леса. Далее около 10 лет трудился в администрации Улан-Удэ, где в том числе занимал пост зампредседателя комитета городского хозяйства, а с 2021 по 2023 год возглавлял МБУ «Комбинат по благоустройству» Улан-Удэ.Отметим, во время работы в мэрии Улан-Удэ Владимир Соснин стал фигурантом уголовного дела о халатности. Его возбудили из-за случаев нападения собак на людей, в том числе на девятилетнюю девочку в январе 2021 года, когда школьницу доставили в больницу с ранами головы и бедра. Однако по итогам рассмотрения дела суд полностью оправдал чиновника и признал за ним право на реабилитацию.