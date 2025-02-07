В Бурятии бизнесмен соблазнил лесника

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении государственного лесного инспектора из Республиканского агентства лесного хозяйства. Он обвиняется в получении крупной взятки и легализации денежных средств, полученных преступным путем.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, 28 февраля 2023 года инспектор в ходе патрулирования лесов возле поселка Оронгой выявил факт незаконной рубки леса, совершенной работниками одного местного предпринимателя. По закону, он обязан был направить информацию об этом в полицию. Однако в этот момент на место приехал бизнесмен, который начал обещать крупную взятку за то, чтобы инспектор «не заметил» незаконную рубку. Тот легко впал в соблазн и согласился.«3 марта 2023 года в Улан-Удэ обвиняемый получил через посредника обещанное незаконное вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей и, выполняя свою часть договоренности, не направил в правоохранительные органы материалы о незаконной рубке леса. Для придания видимости правомерного владения полученными деньгами фигурант заключил сделки по купле-продаже крупнорогатого скота с родственником, который не подозревал о реальном происхождении финансов», - сообщили в следственном ведомстве.Преступление выявили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии в ноябре 2024 года. Инспектор был задержан и передан в следственные органы.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На земельный участок и автомобиль теперь уже бывшего инспектора наложен арест.