Происшествия 07.02.2025 в 11:19

В Бурятии бизнесмен соблазнил лесника

Инспектор за полмиллиона закрыл глаза на незаконную рубку леса
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии бизнесмен соблазнил лесника
Задержание инспектора. Фото: скриншот оперативного видео
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении государственного лесного инспектора из Республиканского агентства лесного хозяйства. Он обвиняется в получении крупной взятки и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, 28 февраля 2023 года инспектор в ходе патрулирования лесов возле поселка Оронгой выявил факт незаконной рубки леса, совершенной работниками одного местного предпринимателя. По закону, он обязан был направить информацию об этом в полицию. Однако в этот момент на место приехал бизнесмен, который начал обещать крупную взятку за то, чтобы инспектор «не заметил» незаконную рубку. Тот легко впал в соблазн и согласился.

«3 марта 2023 года в Улан-Удэ обвиняемый получил через посредника обещанное незаконное вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей и, выполняя свою часть договоренности, не направил в правоохранительные органы материалы о незаконной рубке леса. Для придания видимости правомерного владения полученными деньгами фигурант заключил сделки по купле-продаже крупнорогатого скота с родственником, который не подозревал о реальном происхождении финансов», - сообщили в следственном ведомстве.

Преступление выявили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии в ноябре 2024 года. Инспектор был задержан и передан в следственные органы.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На земельный участок и автомобиль теперь уже бывшего инспектора наложен арест.
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