Происшествия 13.02.2025 в 10:50

Мужчину в Улан-Удэ силой заставили покинуть трамвай

Пьяный хулиган крыл всех матом и мешал работе кондуктора
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Текст: Елена Кокорина
Мужчину в Улан-Удэ силой заставили покинуть трамвай

41-летнего подвыпившего улан-удэнца сегодня пришлось силой заставить покинуть общественный транспорт. В трамвае он крыл матом пассажиров и откровенно мешал работе кондуктора.

Сигнал тревоги с трамвая, следующего по маршруту в Октябрьском районе поступил на пульт централизованной охраны ОВО по г. Улан-Удэ, вследствие чего на место происшествия выдвинулась группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Прибывшие росгвардейцы в трамвайном вагоне задержали мужчину, который со слов кондуктора нарушал общественный порядок.

- Гражданин с признаками алкогольного опьянения мешал работе кондуктора, выражался нецензурной бранью в отношении пассажиров. Задержанного пассажира высадили с общественного транспорта и доставили в полицию для принятия правового решения, - рассказали в Росгвардии.

По факту мелкого хулиганства в общественном месте, в отношении 41-летнего улан-удэнца, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, был составлен административный протокол.

Фото: Росгвардия Бурятии

 

 

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