В Бурятии пьяные парни гробят девчонок

«На улице Модонкульская 18-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево. В результате аварии 21-летняя пассажирка иномарки получила травмы и была госпитализирована», - рассказали в ГИБДД Бурятии.





Два пьяных ДТП с пострадавшими случились в минувшие выходные в Бурятии. Первая авария произошла в субботу около 5 утра в Закаменске.Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель «Карины» был пьян и не имел прав.Второе ДТП случилось ранним утром в воскресенье в Баргузинском районе. Его виновником также стал пьяный водитель, не имеющий прав.«27-летний водитель автомобиля «Тойота Премио», ехавший со стороны Макаринино в направлении Усть-Баргузина, на мосту не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили две пассажирки машины: 15-летняя школьница и ее 16-летняя подруга. К слову, они также были пьяны. Пострадавших доставили в больницу», - сообщили в Госавтоинспекции.