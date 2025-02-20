Житель Бурятии пытался заживо сжечь хозяина торгового центра

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Кяхты, обвиняемого в покушении на убийство с особой жестокостью.Как рассказали в Следственном комитете, мужчина длительное время враждовал с владельцем торгового центра, расположенного возле его дома в Кяхте. Вечером 15 октября 2024 года, будучи пьяным, он подошел к предпринимателю, который устанавливал баннер, облил его из канистры горючей жидкостью и угрожал поджечь зажигалкой и тлеющей сигаретой. Однако бизнесмен оказался не из робких: он повалил злоумышленника на землю и удерживал его, пока не приехала полиция. Несмотря на то, что в ходе схватки предприниматель получил перелом руки, а горючая жидкость попала ему в глаз, вызвав химический ожог.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Он получил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.