Крупный пожар потушили в Кяхте

24 февраля в Кяхте произошёл пожар внутри пристроенного к жилому дому гаража. Пламя стремительно перешло на крышу.«Пожар распространился на площади 160 кв. метров. С огнем боролись 10 пожарных и 4 единицы техники 14-го Кяхтинского отряда ГПС РБ и пожарной команды воинской части. В результате пожара повреждена кровля дома, изнутри обгорел гараж», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.