Происшествия 25.02.2025 в 10:04

Крупный пожар потушили в Кяхте

Огонь едва не уничтожил жилой дом
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Текст: Андрей Константинов
Крупный пожар потушили в Кяхте
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
24 февраля в Кяхте произошёл пожар внутри пристроенного к жилому дому гаража. Пламя стремительно перешло на крышу.

«Пожар распространился на площади 160 кв. метров. С огнем боролись 10 пожарных и 4 единицы техники 14-го Кяхтинского отряда ГПС РБ и пожарной команды воинской части. В результате пожара повреждена кровля дома, изнутри обгорел гараж», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

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ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

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