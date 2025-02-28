В Бурятии водитель «Жигулей» из мести угнал подрезавшую его иномарку

Необычное преступление произошло 24 февраля в Мухоршибирском районе Бурятии. Там водитель отечественного авто угнал иномарку у автоледи, обидевшей его на дороге.Как рассказали в МВД Бурятии, все началось с того, что 38-летняя жительница села Новый Заган на своей «Хонде Аккорд» подрезала «ВАЗ». Автоледи, не извинившись, продолжила движение. 27-летний водитель отечественного авто, не простив женщину, последовал за ней.Остановившись возле дома, автолюбительница не стала разговаривать с остановившимся рядом нервным водителем и зашла домой, не заглушив авто и не поставив его на сигнализацию. Желая проучить женщину, обиженный молодой человек попросил приятеля пересесть за руль своего автомобиля, а сам угнал иномарку у сельчанки.Спустя несколько минут хозяйка «Аккорда» обнаружила отсутствие машины и обратилась в полицию.«Полицейские обнаружили брошенное авто в соседнем селе в 60 километрах от места угона и задержали подозреваемого. По факту угона возбуждено уголовное дело. В содеянном молодой человек уже раскаялся», - сообщили в МВД Бурятии.