Автоледи в Бурятии сбила катающегося с горки ребенка

Сотрудники ГАИ вчера работали на месте ДТП, в котором пострадала 9-летняя девочка. Водитель иномарки наехала на нее, когда школьница каталась на горке.

- Днем водитель автомашины «Хонда Инсайт», 1988 года рождения, следуя по ул. Ивовая в поселке Забайкальский, совершила наезд на девочку 2016 года рождения, которая скатывалась на ватрушке с горки. В результате ДТП девочка с травмами доставлена в медицинское учреждение. Прибывшими сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автомобиля не имеет права управления транспортным средством, - рассказали в полиции республики.

Напомним, что подобное ДТП произошло 10 февраля. Тогда под колеса пьяного водителя УАЗа попала 4-летняя девочка, скатившаяся с горки.

ГИБДД напоминает правила безопасности при катании на «ватрушках»: кататься нужно только в строго отведенном для этого месте, убедиться в отсутствии на пути людей и препятствий, а также пересечении спуска с проезжей частью.

Фото: скриншот видео полиции РБ