В Кабанском районе Бурятии треснул Байкал

Передвигаться по льду Байкалу стало крайне опасно из-за появления на нем огромной трещины. Она образовалась в Кабанском районе в местности Маяк.

Разрушает ледовый покров начавшееся вскрытие ключей недалеко от протоки Першихи.

- Призываем граждан соблюдать правила безопасности на водных объектах в зимнее время. Выезд на лед на автотранспорте разрешен только по оборудованным ледовым переправам, таких на территории района нет. Не стоит игнорировать знаки и информационные аншлаги, установленные в потенциально опасных местах. Недопустимо также нахождение детей на водоемах и вблизи них без контроля и сопровождения взрослых, - сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7».

Напомним также, что сегодня закрыли единственную официальную ледову переправу в Улан-Удэ. Такое решение комиссия приняла из-за потепления.

Фото: «Кабанск-инфо»