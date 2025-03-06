Происшествия 06.03.2025 в 15:40

В Бурятии стартовало первенство ДФО по настольному теннису

Соревнования продлятся до 8 марта
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии стартовало первенство ДФО по настольному теннису

В Бурятии стартовало первенство ДФО по настольному теннису (возрастное ограничение 6+). Соревнования продлятся до 8 марта.

В столице Бурятии развернулась настоящая битва за звание лучших теннисистов Дальнего Востока. Республику посетили команды из Приморского края, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Камчатского края, Амурской области и Забайкальского края. В общей сложности за медали поборются 120 участников.

- Вчера завершились командные встречи, и мы с гордостью сообщаем, что сборная Бурятии завоевала первое место, и получила заслуженную путевку на первенство России. Соревнования продлятся до 8 марта. Болеем за наших и желаем только побед, - сообщили в минспорта РБ.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: минспорт РБ

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