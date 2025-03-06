В Бурятии стартовало первенство ДФО по настольному теннису (возрастное ограничение 6+). Соревнования продлятся до 8 марта.

В столице Бурятии развернулась настоящая битва за звание лучших теннисистов Дальнего Востока. Республику посетили команды из Приморского края, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Камчатского края, Амурской области и Забайкальского края. В общей сложности за медали поборются 120 участников.

- Вчера завершились командные встречи, и мы с гордостью сообщаем, что сборная Бурятии завоевала первое место, и получила заслуженную путевку на первенство России. Соревнования продлятся до 8 марта. Болеем за наших и желаем только побед, - сообщили в минспорта РБ.

Возрастное ограничение 6+

Фото: минспорт РБ