В Бурятии работники банка психологически надавили на пенсионерку

Мошенники обманули 71-летнюю жительницу Гусиноозерска, заставив её перевести 337 тысяч рублей на «безопасные счета». Преступники выдали себя за работников Центробанка и сообщили пенсионерке, что её деньги были украдены, но банк сумел восстановить утраченные средства.

- Аферисты уверили её, что ей нужно самостоятельно обналичить свои сбережения и перевести их на «безопасные ячейки». В результате пенсионерка перевела через банкомат 137 тысяч рублей, а сразу после отправила ещё 200 тысяч рублей с помощью почтового перевода через международную платежную систему, - рассказали в полиции республики.

В МВД добавили, что всего за прошедшие сутки жители Бурятии потеряли около 1 миллиона 400 тысяч рублей. Из них по г. Улан-Удэ – более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Большая часть потерпевших – работающие женщины.

Фото: loon.site