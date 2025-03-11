Происшествия 11.03.2025 в 15:32

Житель Бурятии лишил жену почки за удар кочергой по голове

Кровавая драма разыгралась в одном из сел Тункинского района
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии лишил жену почки за удар кочергой по голове
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Бурятии полиция возбудила уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Тункинского района, который в ходе ссоры ударил жену ножом.

Как рассказали в МВД Бурятии, 8 марта пара у пожилой родственницы отмечала праздник. При этом 44-летняя женщина распивала алкоголь с матерью, в то время как её муж употреблял спиртное, хозяйствуя во дворе.

Нетрезвые посиделки продолжились и на следующий день и закончились скандалом между супругами. В его ходе женщина схватила кочергу и ударила ею мужа по голове. Тот в ответ взял кухонный нож, и, угрожая расправой, ударил им в бок жены. Испугавшись содеянного, мужчина тут же позвонил с скорую. Как позже сельчанин пояснил правоохранителям, он хотел лишь напугать женщину, замахнувшись, но ситуация вышла из-под контроля.

В результате ножевого ранения у женщины оказалась задета почка, врачам пришлось ее удалить.

«Действия злоумышленника были квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Три года назад мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством жене, но уголовное дело было прекращено за примирением сторон», - сообщили в МВД.
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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 марта

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