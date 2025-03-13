Происшествия 13.03.2025 в 13:50
Вычислили по ДНК
Вор, ограбивший с удочками ювелирную лавку, попался спустя 9 лет из-за нитки
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирской области поставили точку в деле вора, который вместе с подельником обокрал ювелирный магазин 9 лет назад, сообщает КП-Новосибирск. Ювелирная точка с золотом и бриллиантами находилась в торговом центре города Тогучина. Воры решили обнести её ночью. Но как туда пробраться, когда двери закрыты?
Торговый центр был составлен из сэндвич-панелей — в них преступники просверлили дыру, но перепутали стороны и оказались сначала не возле ювелирной лавки, а внутри холодильной камеры. Проникнуть куда надо, им удалось только со второй попытки.
Однако это было только начало: оказавшись уже в нужной точке, сообщники придумали, как обойти сигнализацию. Ведь в магазине стояли датчики движения.
— Они прикрепили свернутые рулоном одеяла к удочкам, занесли их над магазином и медленно размотали их так, чтобы те перекрыли датчик, — объяснил заместитель прокурора Тогучинского района Дмитрий Константинов.
План удался — у преступников получилось проникнуть в магазин и вынести сейф с кольцами, серьгами и ожерельями на 8 миллионов рублей. Отпечатков пальцев нигде не оставили, и, хоть преступники попали на камеры, но лиц было не распознать.
И все-таки нашлась ниточка, за которую можно потянуть — та, которой сшивались одеяла. Экспертиза нашла на ней молекулы пота и определила ДНК преступника. Оказалось, что похититель числился в базе МВД.
Подозреваемым оказался житель Алтайского края Сергей Новиков — сейчас ему 46 лет. Долгое время он не попадался полиции, уехав из своего дома.
И только в мае 2024 года его удалось взять в Москве, причем попался полицейским по собственной глупости. Переходил дорогу не в положенными месте. А потом жарко спорил с сотрудником ГИБДД. Тогда инспектор решил составить на нарушителя протокол, пролил его по базе и обнаружил, что тот числится в федеральном розыске. Так Новиков попал под суд. И спустя 9 лет выслушал приговор.
Сегодня, 12 марта, Тогучинский районный суд назначил ему 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшего в 7,8 миллиона рублей удовлетворен в полном объеме.
- Во время прений обвиняемый свою вину признал, но в последнем слове заявил, что не согласен с объемом предъявленного обвинения. Он считает, что украл не золотые изделия, а побрякушки, - сообщили в прокуратуре Тогучинского района.
Торговый центр был составлен из сэндвич-панелей — в них преступники просверлили дыру, но перепутали стороны и оказались сначала не возле ювелирной лавки, а внутри холодильной камеры. Проникнуть куда надо, им удалось только со второй попытки.
Однако это было только начало: оказавшись уже в нужной точке, сообщники придумали, как обойти сигнализацию. Ведь в магазине стояли датчики движения.
— Они прикрепили свернутые рулоном одеяла к удочкам, занесли их над магазином и медленно размотали их так, чтобы те перекрыли датчик, — объяснил заместитель прокурора Тогучинского района Дмитрий Константинов.
План удался — у преступников получилось проникнуть в магазин и вынести сейф с кольцами, серьгами и ожерельями на 8 миллионов рублей. Отпечатков пальцев нигде не оставили, и, хоть преступники попали на камеры, но лиц было не распознать.
И все-таки нашлась ниточка, за которую можно потянуть — та, которой сшивались одеяла. Экспертиза нашла на ней молекулы пота и определила ДНК преступника. Оказалось, что похититель числился в базе МВД.
Подозреваемым оказался житель Алтайского края Сергей Новиков — сейчас ему 46 лет. Долгое время он не попадался полиции, уехав из своего дома.
И только в мае 2024 года его удалось взять в Москве, причем попался полицейским по собственной глупости. Переходил дорогу не в положенными месте. А потом жарко спорил с сотрудником ГИБДД. Тогда инспектор решил составить на нарушителя протокол, пролил его по базе и обнаружил, что тот числится в федеральном розыске. Так Новиков попал под суд. И спустя 9 лет выслушал приговор.
Сегодня, 12 марта, Тогучинский районный суд назначил ему 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшего в 7,8 миллиона рублей удовлетворен в полном объеме.
- Во время прений обвиняемый свою вину признал, но в последнем слове заявил, что не согласен с объемом предъявленного обвинения. Он считает, что украл не золотые изделия, а побрякушки, - сообщили в прокуратуре Тогучинского района.
Тегикража