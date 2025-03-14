В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 18-летнюю девушку

Вчера днем, 13 марта, в Октябрьском районе Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили молодую девушку. К счастью, пострадавшая получила незначительные травмы и после осмотра медиков была отпущена домой.

Подробностями происшествия поделились в ГАИ республики.

- 54-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Боевой совершил наезд на 18-летнюю девушку. В результате ДТП пешеход получила ушибы. После осмотра и оказания медицинской помощи она была отпущена домой, - рассказали в ведомстве.

Фото: loon.site