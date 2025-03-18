Машина вылетела на трамвайные рельсы в Улан-Удэ

Дорожное происшествие случилось сегодня утром на улице Терешковой в Улан-Удэ. Там рядом с остановкой «Республиканская больница» автомобиль вылетел на трамвайные рельсы. Из-за этого движение трамваев со стороны Элеватора в сторону центра было остановлено. Его возобновили примерно в 9.40 утра.Причины аварии пока не известны, возможно, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Отметим, на этом участке улицы Терешковой (в сторону ул. Боевой) уже много дней наблюдается сильный гололед. Снег с обочины, который коммунальщики не стали убирать, днем тает и стекает на дорожное полотно. С наступлением вечера замерзающая вода превращает дорогу в катушку.