В Бурятии завалило снегом автодорогу Северобайкальска

В Северобайкальске завалило снегом дорогу и движение там вчерашним вечером полностью остановилось. Еще больше ситуацию усугубил большегруз, который не справился с управлением из-за снежной каши под колесами и перегородил путь всем машинам на 260-270 км трассы Таксимо - Новый Уоян – Северобайкальск.

- Уважаемые жители и гости города Северобайкальск, в связи с погодными условиями и со сложившейся дорожной обстановкой, просим воздержаться от поездок в сторону посёлка Улькан на легковых автомобилях с низким клиренсом, а так же на не полноприводных грузовых автомобилях. Очень большая вероятность, что проехать вы не сможете, - обратилась к водителям местная дорожная служба.

Вместе с тем, из-за погодных условий в Северобайкальске отменены рейсы автобуса маршрута №103 Нижнеангарск–Северобайкальск. О возобновлении маршрута пока не сообщалось. Также перенесена зимняя рыбалка «Северный Байкал 2025», запланированная на конец марта,сообщается в группе Севоробайкальск-инфо.24/7.



