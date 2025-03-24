В Бурятии молодая роженица умерла так и не выйдя из комы

В Заиграевском районе Бурятии спустя 1,5 года после родов умерла молодая женщина, так и не выйдя из комы. В состояние беспамятства девушка впала после трехминутной клинической смерти, которую пережила во время кесарева.

О судьбе землячки переживал весь Заиграевский район и в январе прошлого года был объявлен сбор помощи для ее лечения.

- 22 ноября 2023 года Олеся Ишутинова поступила в перинатальный центр, чтобы родить на свет долгожданного малыша. 28 ноября врачам пришлось провести ей экстренное кесарево сечение. К несчастью, в ходе операции наша землячка пережила клиническую смерть в течение 3 минут. Ее удалось реанимировать, но произошел отек мозга, в следствие чего роженица впала в кому первой степени. В субботу, 22 марта родные и близкие простились с Олесей, - рассказали в редакции районной газеты «Вперёд».

Фото: loon.site