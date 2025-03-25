Происшествия 25.03.2025 в 09:13

В Бурятии вскрыли крупное мошенничество при строительстве новых школ

Подрядчик «сэкономил» на возведении объекта свыше 20 млн рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вскрыли крупное мошенничество при строительстве новых школ
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Сотрудники МВД Бурятии завершили расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве при строительстве новых школ. Фигурантом дела стал 69-летний бизнесмен из Улан-Удэ, которого следствие считает фактическим руководителем компании-подрядчика.

«С марта 2022 года по март 2023 года фирма занималась строительством двух школ - в Улан-Удэ и Иволгинске. Обвиняемый, являясь фактическим руководителем компании и контролируя заключение договоров с теми или иными субподрядными организациями и поставщиками, давал указания персоналу предъявлять к оплате заведомо не выполненные объемы строительных работ, а также производить замену строительных материалов на более дешевые», - рассказали в МВД.

После сдачи в эксплуатацию в июне 2023 года на объектах прошла проверка. Она выявила факты приемки работ с завышением стоимости, невыполненных строительно-монтажных работ, а также приемки оборудования и конструкций с ухудшенными характеристиками. Причиненный ущерб был оценен на сумму свыше 20,5 млн рублей.

«Фигурант задержан правоохранителями. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и нарушения в ходе долевого строительства домов. Для возмещения причиненного ущерба по ходатайству следствия на автомобиль обвиняемого стоимостью 9,7 млн рублей наложен арест», - рассказали в МВД.

В настоящее время уголовное дело в отношении бизнесмена направлено в суд для рассмотрения по существу.
Теги
мошенничество строительство

Все новости

Бурятия в лидерах по количеству заявок на четвертый поток программы «Муравьев-Амурский 2030»
25.03.2025 в 10:29
В Бурятии будут судить суперизвестного строителя
25.03.2025 в 10:25
В Бурятии продлили прием заявок на модульные отели
25.03.2025 в 10:08
Катавшиеся на квадроцикле дети в Бурятии перевернулись и попали в больницу
25.03.2025 в 09:59
Мошенники отправили студентке из Бурятии издевательское смс
25.03.2025 в 09:40
В Бурятии вскрыли крупное мошенничество при строительстве новых школ
25.03.2025 в 09:13
За сутки в Бурятии произошло 15 пожаров
25.03.2025 в 09:12
Обязательные отметки в паспорте
25.03.2025 в 09:00
Как проверить работодателя при устройстве на работу
24.03.2025 в 19:15
В Бурятии пройдет выставка охотничьих собак-лаек
24.03.2025 в 17:53
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
В Бурятии будут судить суперизвестного строителя
Бизнесмен, общавшийся с вице-премьером правительства России, теперь на скамье подсудимых
25.03.2025 в 10:25
Катавшиеся на квадроцикле дети в Бурятии перевернулись и попали в больницу
Ответить за происшествие придется их отцу
25.03.2025 в 09:59
Мошенники отправили студентке из Бурятии издевательское смс
Получив доступ к ее данным, преступники попросили ее не грустить
25.03.2025 в 09:40
За сутки в Бурятии произошло 15 пожаров
Три из них случились по вине короткого замыкания
25.03.2025 в 09:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru