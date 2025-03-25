В Бурятии вскрыли крупное мошенничество при строительстве новых школ

Сотрудники МВД Бурятии завершили расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве при строительстве новых школ. Фигурантом дела стал 69-летний бизнесмен из Улан-Удэ, которого следствие считает фактическим руководителем компании-подрядчика.«С марта 2022 года по март 2023 года фирма занималась строительством двух школ - в Улан-Удэ и Иволгинске. Обвиняемый, являясь фактическим руководителем компании и контролируя заключение договоров с теми или иными субподрядными организациями и поставщиками, давал указания персоналу предъявлять к оплате заведомо не выполненные объемы строительных работ, а также производить замену строительных материалов на более дешевые», - рассказали в МВД.После сдачи в эксплуатацию в июне 2023 года на объектах прошла проверка. Она выявила факты приемки работ с завышением стоимости, невыполненных строительно-монтажных работ, а также приемки оборудования и конструкций с ухудшенными характеристиками. Причиненный ущерб был оценен на сумму свыше 20,5 млн рублей.«Фигурант задержан правоохранителями. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и нарушения в ходе долевого строительства домов. Для возмещения причиненного ущерба по ходатайству следствия на автомобиль обвиняемого стоимостью 9,7 млн рублей наложен арест», - рассказали в МВД.В настоящее время уголовное дело в отношении бизнесмена направлено в суд для рассмотрения по существу.