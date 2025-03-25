Мошенники отправили студентке из Бурятии издевательское смс

Получив доступ к личному кабинету Госуслуг 17-летней жительницы Бурятии, мошенники отправили ей смс с просьбой не грустить, предупредив, что уже выгружают ее личные данные.

- 17-летней учащейся колледжа в мессенджере пришло сообщение о доставке цветов. После она получила смс-код, который сообщила, якобы, сотруднику цветочного магазина. Через некоторое время девушке пришло издевательское сообщение «Не грусти, мы выгружаем твои документы» и она поняла, что стала жертвой мошенников. Зайти в личный кабинет на Госуслугах после этого уже не смогла и обратилась к правоохранителям, - рассказали в полиции республики.

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 19 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности жители региона потеряли 363 824 рублей, из них 110 882 рублей - по г. Улан-Удэ.

Фото: loon.site