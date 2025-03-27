Мошенники лишили сбережений пенсионера из Бурятии

В Бурятии очередной жертвой мошенников стал 68-летний пенсионер из Тункинского района. Он потерял более 400 тысяч сбережений, доверившись аферистам.Как рассказали в МВД Бурятии, на телефон сельчанина поступил видеозвонок в мессенджере. Камера звонившего была отключена, и пенсионер не мог видеть собеседника. Тот представился, однако, пожилой мужчина в силу возраста не запомнил его данные. Звонивший предложил тункинцу объединить три имеющихся у него банковских счета в один для удобства использования. Пенсионер дал свое согласие и перевел более 400 тысяч рублей сбережений с помощью мобильного банка на указанный номер телефона.После перевода звонивший предложил сельчанину также перевести деньги со счетов в других банках. Однако второй банк заблокировал сомнительную операцию. Тогда пенсионер понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.Сельчанин рассказал полицейским, что был проинформирован о подобных уловках мошенников и лично участвовал в проводимых профилактических мероприятиях на сельских сходах, однако все равно доверился звонившему.