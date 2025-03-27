Происшествия 27.03.2025 в 10:34

Охранника бара убили в Улан-Удэ

Преступника сейчас ищет полиция
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Текст: Андрей Константинов
Охранника бара убили в Улан-Удэ
Фото: скриншот видео телеграм-канала «Весь Улан-Удэ»
Сегодня ранним утром на ул. Банзарова в Улан-Удэ убили охранника бара. Как сообщили в МВД Бурятии, преступление совершил один из посетителей заведения, с которым у охранника произошел конфликт. Он ударил мужчину ножом в шею, после чего скрылся.

По данным телеграм-канала «Весь Улан-Удэ», посетители пытались оказать помощь раненому охраннику, однако спасти его не удалось. Мужчина скончался до приезда скорой.
 
По неофициальной информации, личность убийцы уже установлена, но он еще не задержан. Сейчас его ищет полиция.
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