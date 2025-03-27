Жителя Бурятии осудили за гибель 6-летней девочки

В Бурятии вступил в силу приговор в отношении жителя Прибайкальского района, по вине которого погибла 6-летняя девочка. Трагический случай произошел 11 сентября 2024 года в Турке.Напомним, там один из местных жителей поставил на хранение на улице возле дома трелёвочный трактор марки «ТТ-4». Рядом с ним играла компания детей. Одна из девочек залезла на погрузочный щит, где лежал металлический отвал. Он скатился вниз вместе с девочкой и придавил её. От полученных травм она скончалась на месте.В отношении хозяина трактора возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК – «Причинение смерти по неосторожности». Следствие пришло к выводу, что мужчина нарушил правила хранения трактора, а также проявил преступную небрежность, плохо закрепив отвал трактора на находящимся под уклоном погрузочном щите.На суде сельчанин полностью признал вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке. Он также принес извинения потерпевшим – родителям погибшей девочки. Те их приняли и не настаивали на суровом наказании.С учетом ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, районный суд приговорил мужчину к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.Адвокат обвиняемого обжаловал приговор, посчитав его слишком суровым. Он просил вышестоящую инстанцию назначить его подзащитному наказание, не связанное с лишением свободы. Жалобу на вердикт суда подал и прокурор, также просивший смягчить наказание, заменив осужденному колонию-поселение на принудительные работы. Однако, рассмотрев материалы дела, Верховный суд Бурятии оснований для удовлетворения жалоб не нашел.«Приговор признаётся законным, обоснованным и справедливым, а доводы апелляционного представления прокурора и апелляционной жалобы адвоката несостоятельными, а потому удовлетворению не подлежат», - констатировали в Верховном суде Бурятии.