Происшествия 27.03.2025 в 14:30

Жителя Бурятии осудили за гибель 6-летней девочки

Ребенка придавил отвал трактора, который мужчина плохо закрепил
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Бурятии осудили за гибель 6-летней девочки
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Бурятии вступил в силу приговор в отношении жителя Прибайкальского района, по вине которого погибла 6-летняя девочка. Трагический случай произошел 11 сентября 2024 года в Турке.

Напомним, там один из местных жителей поставил на хранение на улице возле дома трелёвочный трактор марки «ТТ-4». Рядом с ним играла компания детей. Одна из девочек залезла на погрузочный щит, где лежал металлический отвал. Он скатился вниз вместе с девочкой и придавил её. От полученных травм она скончалась на месте.

В отношении хозяина трактора возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК – «Причинение смерти по неосторожности». Следствие пришло к выводу, что мужчина нарушил правила хранения трактора, а также проявил преступную небрежность, плохо закрепив отвал трактора на находящимся под уклоном погрузочном щите.

На суде сельчанин полностью признал вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке. Он также принес извинения потерпевшим – родителям погибшей девочки. Те их приняли и не настаивали на суровом наказании.

С учетом ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, районный суд приговорил мужчину к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Адвокат обвиняемого обжаловал приговор, посчитав его слишком суровым. Он просил вышестоящую инстанцию назначить его подзащитному наказание, не связанное с лишением свободы. Жалобу на вердикт суда подал и прокурор, также просивший смягчить наказание, заменив осужденному колонию-поселение на принудительные работы. Однако, рассмотрев материалы дела, Верховный суд Бурятии оснований для удовлетворения жалоб не нашел.

«Приговор признаётся законным, обоснованным и справедливым, а доводы апелляционного представления прокурора и апелляционной жалобы адвоката несостоятельными, а потому удовлетворению не подлежат», - констатировали в Верховном суде Бурятии.
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