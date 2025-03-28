В Бурятии женщина умерла после столкновения легковушки с фурой

В аварии травмы различной степени тяжести получили два пассажира «Фита» 59-летняя супруга водителя и их 15-летний внук. Спасти женщину врачи не смогли – сегодня утром она скончалась в больнице.







ДТП случилось вчера ближе к вечеру в Кабанском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 63-летний водитель «Хонды Фит», ехавший по ул. Магистральной в Выдрино, решил развернутся, не убедившись в безопасности маневра. В результате в бок поворачивавшей легковушки врезалась идущий следом большегруз «Мерседес».Отметим, что последствия ДТП могли оказаться еще страшней, так как за «Мерседесом» на большой скорости ехала еще одна фура. Однако ее водитель в последний момент успел объехать столкнувшиеся машины.