Происшествия 28.03.2025 в 10:08

В Бурятии женщина умерла после столкновения легковушки с фурой

Водитель иномарки пошел на разворот, не убедившись в безопасности маневра
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии женщина умерла после столкновения легковушки с фурой
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП случилось вчера ближе к вечеру в Кабанском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 63-летний водитель «Хонды Фит», ехавший по ул. Магистральной в Выдрино, решил развернутся, не убедившись в безопасности маневра. В результате в бок поворачивавшей легковушки врезалась идущий следом большегруз «Мерседес».

В аварии травмы различной степени тяжести получили два пассажира «Фита» 59-летняя супруга водителя и их 15-летний внук. Спасти женщину врачи не смогли – сегодня утром она скончалась в больнице.


Отметим, что последствия ДТП могли оказаться еще страшней, так как за «Мерседесом» на большой скорости ехала еще одна фура. Однако ее водитель в последний момент успел объехать столкнувшиеся машины.
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